Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку
Укрінформ
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв рішення про відставку чинного складу уряду.
Глава держави підписав відповідний указ, повідомляє БЕЛТА.
Зазначається також, що пропозиції щодо нового складу уряду Білорусі обговорювалися на нараді у Лукашенка за участю глави Ради Республіки Наталії Кочанової, глави Палати представників Володимира Андрейченка, глави Адміністрації президента Ігоря Сергієнка і держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова.
Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня відбудуться президентські вибори.