Лукашенко відправив уряд Білорусі у відставку

Зазначається також, що пропозиції щодо нового складу уряду Білорусі обговорювалися на нараді у Лукашенка за участю глави Ради Республіки Наталії Кочанової, глави Палати представників Володимира Андрейченка, глави Адміністрації президента Ігоря Сергієнка і держсекретаря Ради безпеки Андрія Равкова.

Як повідомлялося, у Білорусі 9 серпня відбудуться президентські вибори.