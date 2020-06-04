Франція передасть підозрюваного у геноциді в Руанді до міжнародного суду

Французьке правосуддя передасть Фелісьєна Кабугу, головного підозрюваного у геноциді в Руанді 1994 року, до Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє RFI.

"Французьке правосуддя 3 червня схвалило передачу руандійського бізнесмена Фелісьєна Кабугу до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з тим, що він обвинувачується у геноциді та злочинах проти людства, скоєних у липня 1994 року", - йдеться у публікації.

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Як повідомлялося, 16 травня французькі правоохоронці затримали Кабугу поблизу Парижа після 25 років переховування. Він мешкав у передмісті Парижа за фальшивими документами.

84-річний Кабуга є останнім головним підозрюваним у руандійському геноциді у 1994 році. Він обвинувачується у фінансуванні бойовиків, які розправилися із 800 тисячами осіб.

У квітні 1994 року внаслідок військового перевороту до влади у Руанді прийшов тимчасовий уряд з представників народності хуту. Вони розв’язали геноцид проти представників етнічної меншості — народності тутсі, а також проти хуту, які відмовлялися від протистояння. Лише за сто днів було вбито, ймовірно, до 800 тисяч людей.

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Хвилі вбивств передували декілька років жорсткої пропаганди проти тутсі. Пізніше ряд відповідальних за пропаганду та геноцид тутсі осіб було засуджені Міжнародним трибуналом на довічне ув’язнення.

Фото: AFP