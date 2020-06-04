Франція передасть підозрюваного у геноциді в Руанді до міжнародного суду
Про це повідомляє RFI.
"Французьке правосуддя 3 червня схвалило передачу руандійського бізнесмена Фелісьєна Кабугу до Міжнародного кримінального суду у зв'язку з тим, що він обвинувачується у геноциді та злочинах проти людства, скоєних у липня 1994 року", - йдеться у публікації.
Як повідомлялося, 16 травня французькі правоохоронці затримали Кабугу поблизу Парижа після 25 років переховування. Він мешкав у передмісті Парижа за фальшивими документами.
84-річний Кабуга є останнім головним підозрюваним у руандійському геноциді у 1994 році. Він обвинувачується у фінансуванні бойовиків, які розправилися із 800 тисячами осіб.
У квітні 1994 року внаслідок військового перевороту до влади у Руанді прийшов тимчасовий уряд з представників народності хуту. Вони розв’язали геноцид проти представників етнічної меншості — народності тутсі, а також проти хуту, які відмовлялися від протистояння. Лише за сто днів було вбито, ймовірно, до 800 тисяч людей.
Хвилі вбивств передували декілька років жорсткої пропаганди проти тутсі. Пізніше ряд відповідальних за пропаганду та геноцид тутсі осіб було засуджені Міжнародним трибуналом на довічне ув’язнення.
Фото: AFP