У Франції затримали головного підозрюваного у геноциді 1994 року в Руанді

Поблизу Парижа затримали одного із головних підозрюваних у геноциді в Руанді у 1994 році.

Про це інформує France 24 з посиланням на Міністерство юстиції Франції та Міжнародний кримінальний суд ООН у Гаазі, поівдомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Підозрюваний у геноциді в Руанді Фелісьєн Кабуга (Felicien Kabuga), який обвинувачується у фінансуванні бойовиків, які розправилися із 800 тис. людей, арештований у суботу біля Парижа. Це сталося після 25 років переховування», - йдеться у повідомленні.

84-річний Кабуга, якого заарештувала французька поліція, є останнім головним підозрюваним у руандійському геноциді у 1994 році, а також одним із найрозшукуванішим втікачем від правосуддя.

Найбагатша людина Руанди мешкала у передмісті Парижа за фальшивими документами.

Проведена операція стала результатом спільних міжнародних зусиль поліцій та спеціальних служб Франції, Бельгії, Великої Британії, Німеччини та Австрії.

Нині Кабуга повинен предстати перед Міжнародним кримінальним судом ООН у Гаазі.

6-7 квітня 1994 року внаслідок військового перевороту до влади у Руанді прийшов тимчасовий уряд з представників народності хуту, яка складала етнічну більшість населення країни. Вони розв’язали геноцид проти представників етнічної меншості - народності тутсі, а також проти хуту, які відмовлялися від протистояння. Лише за сто днів було вбито, ймовірно, до 800 тисяч людей, 10% з яких склали хуту, всі інші - тутсі. Хвилі вбивств передували декілька років жорсткої пропаганди проти тутсі, найбільш відомим розповсюджувачем якої було “Радіо семи пагорбів”. Пізніше низка відповідальних за токсичну пропаганду та геноцид тутсі були засуджені Міжнародним трибуналом до довічних ув’язнень.