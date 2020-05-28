Паризький суд відмовив адвокатам спонсора геноциду в Руанді у звільненні

Апеляційний суд Парижа відхилив клопотання адвокатів обвинуваченого у фінансуванні геноциду в Руанді 84-літнього Фелісьєна Кабуги, заарештованого у травні у передмісті французької столиці 26-ти років переховування, і залишив його під арештом.

Сам Кабуга відкинув усі обвинувачення, назвавши їх брехнею, повідомляє The Standard.

"Французький суд відхилив клопотання звільнити пана Кабугу на підставі (похилого – ред.) віку та поганого стану здоров’я, оскільки прокурори заявили, що восьмидесятирічний чоловік може здійснити втечу від правосуддя", - йдеться у повыдомленны.

Сам фігурант резонансної справи відкинув усі обвинувачення. "Все це брехня. Я не вбив жодного Тутсі. Я працював з ними", - сказав Фелісьєн Кабуга у першому за чверть століття публічному коментарі під час судового засідання, заперечивши свою роль у розправах.

Обвинувальний акт Міжнародний трибунал по Руанді був винесений у 1998 році, а потім змінений у 2011 році, зробив його одним із підбурювачів кривавої різанини місцевого племені тутсі, яка забрала життя у 800 тис людей у 1994 році. Фелісьєн Кабуга є одним із засновників "Радіо на семи пагорбах", яке підбурювало ненависть до тутсі, а також фінансистом закупівель зброї для знищення людей. Кабуга був найбільш розшукуваним втікачем з Руанди. За інформацію про його перебування пропонували 5 мільйонів доларів США, поки 16 травня ц.р. французькі, британські та бельгійські спецслужби не відстежили його до квартири в передмісті Парижа Аньєр-сюр-Сен.

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Головний прокурор Міжнародного трибуналу ООН вимагав екстрадиції Кабуги до Міжнародного суду в Гаазі та Аруші (Танзанія), який з 2015 року розглядає справи про військові злочини у Руанді. Адвокати обвинуваченого заявили, що Міжнародний трибунал є політично упередженим. Наступне засідання Паризького суду, який розглядатиме запит на екстрадицію Фелісьєна Кабуги заплановане на 3 червня.

Правоохоронці стверджують, що Кабуга переховувався тривалий час у багатьох країнах Східної Африки, включаючи Кенію, де він та його родина мали ділові інтереси, змінивши 28 імен.

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