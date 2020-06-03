Трамп наполягає на запрошенні Путіна на саміт G7

Президент США Дональд Трамп, попри критику з боку ряду європейських лідерів щодо його ініціативи запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт G7, продовжує наполягати на цьому.

Про це глава Білого дому заявив у середу в радіоінтерв'ю, повідомляє The Hill.

"Питання полягає не в тому, що він (президент РФ – ред.) зробив, - це питання здорового глузду. Ми маємо G7, але його (Путіна – ред.) там немає. Половина зустрічей присвячена Росії, а його там немає", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання, чи заслуговує президент РФ бути прийнятим до групи світових лідерів.

У цьому ж контексті Трамп зазначив, що Путін недавно долучався до спільних зусиль щодо врегулювання нафтової кризи. Крім того, на думку президента США, було би простіше домовитись з Росією щодо нового договору про ядерне стримування, якби Путін був присутнім на зустрічі лідерів держав.

Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп ще в суботу заявив, що як президент головуючої у G7 країни має намір провести саміт лідерів "Сімки" у вересні та запросити на нього Росію. Велика Британія та ЄС висловилися категорично проти такої ініціативи.

До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія. Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.

Фото: The White House