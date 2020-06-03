Байден поїде на похорон Джорджа Флойда – ЗМІ
Про це повідомляє The Hill із посиланням на кілька джерел.
"Колишній віцепрезидент Джо Байден, як очікується, відвідає похорон Джорджа Флойда в Х'юстоні, штат Техас, наступного тижня", - наводить видання слова адвоката сім'ї загиблого афроамериканця.
Зазначається, що речник меморіального центру Форт-Бенд, де пройде церемонія поховання, також підтвердив інформацію про наміри Байдена бути присутнім.
Джо Байден, який тривалий час перебував у самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, тільки 25 травня вперше з'явився на людях на заході, присвяченому Дню пам'яті.
Публічне прощання з Джорджем Флойдом відбудеться наступного понеділка, церемонія поховання запланована на вівторок. Для всіх присутніх обов'язковим є наявність захисних масок і рукавичок.
Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після жорсткого затримання поліцією 25 травня в Міннеаполісі.
Смерть Флойда спричинила масові протести, які охопили практично всю територію Сполучених Штатів.
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