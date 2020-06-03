Байден поїде на похорон Джорджа Флойда – ЗМІ

Колишній віцепрезидент має намір відвідати похорон Джорджа Флойда, афроамериканця, чия загибель унаслідок затримання поліцією спричинила масові акції протесту.

Про це повідомляє The Hill із посиланням на кілька джерел.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден, як очікується, відвідає похорон Джорджа Флойда в Х'юстоні, штат Техас, наступного тижня", - наводить видання слова адвоката сім'ї загиблого афроамериканця.

Зазначається, що речник меморіального центру Форт-Бенд, де пройде церемонія поховання, також підтвердив інформацію про наміри Байдена бути присутнім.

Джо Байден, який тривалий час перебував у самоізоляції у своїй резиденції у штаті Делавер, тільки 25 травня вперше з'явився на людях на заході, присвяченому Дню пам'яті.

Публічне прощання з Джорджем Флойдом відбудеться наступного понеділка, церемонія поховання запланована на вівторок. Для всіх присутніх обов'язковим є наявність захисних масок і рукавичок.

Як повідомляв Укрінформ, 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після жорсткого затримання поліцією 25 травня в Міннеаполісі.

Смерть Флойда спричинила масові протести, які охопили практично всю територію Сполучених Штатів.

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