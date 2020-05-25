Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції

Суперник Дональда Трампа в президентських перегонах у США, 77-річний ексвіцепрезидент США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні американського впливового видання The Hill у понеділок.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден відзначив День пам'яті в понеділок, взявши участь у церемонії покладання вінків до меморіалу ветеранів неподалік свого помешкання в штаті Делавер, що стало його першою появою на публіці після багатьох тижнів самоізоляції", - зазначається в повідомленні.

Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня, коли через пандемію він був вимушений поставити "на паузу" свою активність у президентських перегонах.

На відео, оприлюдненому американськими ЗМІ, Джо Байден поспілкувався з нечисленними відвідувачами церемонії, перебуваючи у чорній масці. Під час короткого виступу перед журналістами Джо Байден запевнив, що почувається добре.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на початок листопада. Головними політичними конкурентами при цьому вважаються нинішній президент США Дональд Трамп і ексвіцепрезидент Джо Байден.

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