Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції

Байден вперше з'явився на публіці після двох місяців самоізоляції

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Укрінформ
Суперник Дональда Трампа в президентських перегонах у США, 77-річний ексвіцепрезидент США Джо Байден вперше вийшов із самоізоляції, де він перебував впродовж двох місяців у зв'язку з пандемією COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні американського впливового видання The Hill у понеділок.

"Колишній віцепрезидент Джо Байден відзначив День пам'яті в понеділок, взявши участь у церемонії покладання вінків до меморіалу ветеранів неподалік свого помешкання в штаті Делавер, що стало його першою появою на публіці після багатьох тижнів самоізоляції", - зазначається в повідомленні.

Байден не виїжджав зі своєї резиденції у місті Вілмінгтон (штат Делавер) з середини березня, коли через пандемію він був вимушений поставити "на паузу" свою активність у президентських перегонах.

На відео, оприлюдненому американськими ЗМІ, Джо Байден поспілкувався з нечисленними відвідувачами церемонії, перебуваючи у чорній масці. Під час короткого виступу перед журналістами Джо Байден запевнив, що почувається добре.

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Нагадаємо, вибори президента США заплановані на початок листопада. Головними політичними конкурентами при цьому вважаються нинішній президент США Дональд Трамп і ексвіцепрезидент Джо Байден.

Фото: Getty Images

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