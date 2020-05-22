Трамп розкритикував Fox News, який підтвердив відрив Байдена у президентських перегонах

Президент США Дональд Трамп розкритикував свій улюблений телеканал Fox News після того, як той розмістив дані останнього опитування зі значним відривом Джо Байдена у президентських перегонах в США.

Про це глава Білого дому написав у п'ятницю на офіційній сторінці у Twitter.

"Чому Fox News не розмістив результати опитувань від CNBC або (повірите чи ні!) опитування CNN? Сподіваюся, Роджер А. (очевидно, засновник Fox News Роджер Айлз, який помер у 2017 р. – ред.) дивиться зараз згори та бачить, що сталося з його колись прекрасним творінням!" - написав глава Білого дому.

Напередодні Fox News оприлюднив дані соціологічного опитування, які підтвердили підтримку Джона Байдена 48% виборців, у той час як за Дональда Трампа висловилися лише 40% опитаних. Це підкреслило негативну динаміку для Трампа, оскільки лише місяць тому він та його конкурент, Джо Байден, мали по 42% підтримки виборців.

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Водночас останні опитування CNN від минулого тижня, на які посилався нинішній президент, також засвідчили перевагу Байдена в масштабах країни, однак показали міцні позиції Трампа у ключових штатах. Соціологічні дані, представлені цього тижня CNBC, навпаки показали невелике випередження на підтримку Трампа.

Нагадаємо, вибори президента США заплановані на початку листопада цього року. Офіційно єдині кандидати від Республіканської та Демократичної партій мають бути обрані на партійних зборах влітку. Однак уже на нинішньому етапі вважається, що основна боротьба розгорнеться між Дональдом Трампом і Джо Байденом.

Фото: The White House