Європа шокована смертю Флойда через дії поліції США - Боррель

Європейці, як і народ у США, шоковані загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда, але вірять, що американці зможуть згуртуватися, щоб разом подолати проблеми та зменшити напругу.

Про це у вівторок під час пресконференції у Брюсселі заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Ми тут, у Європі, як і народ Сполучених Штатів, шоковані та приголомшені смертю Джорджа Флойда. Переконаний, що всі суспільства мають залишатися пильними до надмірного використання сили, та забезпечити, щоб такі випадки розслідувалися швидко, ефективно та з повною повагою до верховенства права та прав людини», - сказав Боррель.

Він наголосив на тому, що демократичні суспільства мають убезпечити своїх громадян від зловживання владою. За словами високого представника ЄС, зловживання владою, яке призвело до трагічної загибелі Джорджа Флойда, має бути засуджено.

«Ми в Європі підтримуємо право на мирний протест, засуджуємо насильство і расизм у будь-якому прояві, і закликаємо до деескалації напруги. Ми віримо у здатність американців згуртуватися разом, щоб вилікувати власне суспільство, вирішити ці важливі проблеми у ці важкі часи», - наголосив Боррель.

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Як повідомляв Укрінформ, у США вже тиждень тривають масові протести, спричинені загибеллю під час затримання поліцією темношкірого американця.

Інцидент трапився в американському місті Міннеаполіс 25 травня. З того дня Америкою прокотилися масові заворушення, які супроводжувалися насильством та погромами. Станом на 2 червня щонайменше у 40 американських містах запроваджено комендантську годину.

Ситуація в країні залишається напруженою. Експертиза, яка була проведена на прохання родичів Джорджа Флойда, підтвердила, що смерть настала через застосування поліцейськими задушливого прийому, а не через «стрес під час затримання і слабке здоров’ям», як повідомлялося спочатку.

З моменту загибелі американця його передсмертний вислів «Мені немає чим дихати» став мемом, який нині поширився усім світом. Демонстрації протесту проти расової дискримінації та насильства пройшли також в європейських країнах, зокрема, у Великій Британії, Німеччині та у Франції.

Фото: Christine T. Nguyen / Minnesota Public Radio