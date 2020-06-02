Протест під Білим домом розігнали гумовими кулями і сльозогінним газом

Поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб очистити від демонстрантів територію біля Білого дому та дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Про це повідомляє Business Today.

"Поліція застосувала сльозогінний газ та гумові кулі, щоб розігнати мирних демонстрантів біля Білого дому у понеділок", - йдеться у повідомленні.

Після цього, президент США Дональд Трамп під час промови з саду Троянд у Білому домі пообіцяв застосувати силу щоб припинити жорстокі заворушення спричинені смертю афроамериканця під час затримання поліцією.

Як повідомлялося, вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину запровадили щонайменше у 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху.

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Вуличні заворушення спалахнули після загибелі Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його голову до асфальту, надавивши коліном на горло у той час, як Флойд намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня афроамериканець помер.

Фото: EPA