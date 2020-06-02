Євросоюз створює фонд миру у €8 мільярдів

З огляду на подальше ускладнення ситуації у світі Європейський Союз має намір посилювати свою роль у зміцненні міжнародної безпеки і для розширення таких можливостей утворює Європейський фонд миру (ЄФМ) розміром у 8 мільярдів євро.

Таке повідомлення оприлюднене у вівторок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«ЄФМ створюється за пропозицією Високого Представника ЄС як новий небюджетний фонд, за рамками багаторічного бюджету Європейського Союзу, з потенційною ємністю у 8 мільярдів євро. Це дозволить проводити фінансування оперативних дій в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, включаючи її військові або оборонні компоненти», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, новий Фонд дозволить підвищити ефективність міжнародних місій та операцій під егідою Євросоюзу та підтримувати партнерів у проведенні військових миротворчих операцій. Він розширить спроможності ЄС у наданні партнерам необхідного тренування, обладнання або інфраструктури. Головною метою такої діяльності буде розвиток спроможностей країн-партнерів у збереженні миру, запобіганні конфліктам та у розв'язанні проблем у сфері безпеки.

«ЄФМ буде покривати лише витрати військового або оборонного характеру, які не фінансуються в рамках бюджету ЄС. Водночас, він допоможе довести до максимуму результат, ефективність та стійкість міжнародних дій ЄС у сфері миру й безпеки», - йдеться в інформації.

Як передбачається, ЄФМ буде фінансуватися за рахунок внесків країн-членів ЄС, які визначатимуться у відповідності до ВНП кожної з країн. Запропонований максимальний обсяг фінансування у 8 мільярдів євро має надійти протягом періоду, що передбачений для наступної Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 роки.

Європейський фонд миру створюється на основі Африканського фонду миру та так званого механізму ЄС «Athena». Всі програми фінансування, які передбачені цими інструментами зовнішньої і безпекової політики ЄС, будуть продовжуватися, водночас, координація таких дій в рамках ЄФМ дозволить Євросоюзу подолати географічні та тематичні обмеження у підтримці партнерів.

Всі дії ЄС, що будуть здійснюватися в рамках Європейського фонду миру, будуть погоджуватися на рівні Ради ЄС та країн-членів. Водночас, ЄФМ не призначений для фінансування витрат, що підпадають під статті витрат загального бюджету Європейського Союзу.