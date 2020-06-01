В Іспанії за добу не виявили жодної смерті від CОVID-19

В Іспанії протягом останньої доби жодна людина не померла від коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє El Mundo.

"Міністерство охорони здоров'я протягом останніх 24 годин не зафіксувало жодного летального випадку внаслідок захворювання CОVID-19", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість померлих від CОVID-19 в Іспанії наразі становить 21 117. Зокрема, минулого тижня померло 35 людей.

Водночас, за останню добу в Іспанії зареєстровано 71 новий випадок коронавірусної хвороби, а загальна їх кількість зросла до 239 638-ми.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу становить 6 311 316, з них 374 818 летальних, одужало 2 871 245 осіб.