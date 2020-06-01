Заворушення у США: Білий дім закликає протестувальників до порядку

У США мають бути забезпечені закон і порядок у ситуації, коли по всій країні вибухнули масштабні акції протестів, що супроводжуються безладдям та сутичками із силами правопорядку.

Про це у прямому ефірі телеканалу Fox News заявила речниця Білого дому Кейлі Макенані.

"Президент дуже чітко наголошує, що нам потрібен закон і порядок у країні", - підкреслила офіційна представниця адміністрації США.

Вона зазначила, що саме з цією метою були запроваджені надзвичайні заходи, у тому числі залучення Національної гвардії до охорони правопорядку, а ініціатори заворушень притягуються до відповідальності.

Водночас Макенані нагадала позицію Білого дому, який пов'язує насильницькі дії, підпали й погроми з організацією "Антифа".

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Дональд Трамп заявив про намір визнати рух "Антифа" терористичною організацією через можливу причетність до масових заворушень. Раніше з подібною риторикою виступив генеральний прокурор США Вільям Барр, який звинуватив антифашистські організації та анархістів в організації безладдя.

За останніми даними, протягом кількох днів протестів у США, які спалахнули після смерті під час затримання поліцією афроамериканця Джорджа Флойда, правоохоронці заарештували 4,4 тисячі осіб.

Фото: АА