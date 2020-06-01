Трамп хоче оголосити "Антифа" терористичною організацією

Президент США Дональд Трамп заявив про намір визнати рух "Антифа" терористичною організацією - через можливу причетність до масових заворушень, які охопили низку американських міст.

Про це повідомляє Голос Америки.

«Про це Трамп написав у Твіттері після того, як низка офіційних осіб як з Республіканської, так і з Демократичної партії, назвали екстремістські групи та прибулих з інших міст демонстрантів відповідальними за спалахи насильства під час протестів у великих містах США», - йдеться в повідомленні.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Як зазначається, міністр юстиції США Вільям Барр раніше заявив, що за безладами, які пронеслись країною після смерті 46-річного Джорджа Флойда, стоять антифашистські організації та анархісти.

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Він додав, що мін'юст має намір «затримати та висунути звинувачення проти насильницьких радикальних агітаторів, які вкрали мирний протест та порушили федеральний закон».

Правозахисники виступили проти такої ідеї президента, стверджуючи, що визнання національних організацій терористичними групами викликає серйозне занепокоєння щодо забезпечення прав людини згідно з першою поправкою до конституції США (вона гарантує, поміж іншим, право на мирні зібрання).

Як повідомляв Укрінформ, хвиля протестів прокотилася у США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

З четверга поліція заарештувала майже 1400 осіб у 17 містах країни. Щонайменше у 25 містах було запроваджено комендантську годину, сім штатів і федеральний столичний округ Колумбія попросили допомоги Національної гвардії США в боротьбі із заворушеннями.