В Італії за добу зафіксували найменше випадків COVID-19 з кінця лютого

В Італії протягом останньої доби зафіксували лише 178 нових випадків інфікування коронавірусом - це найнижчий показник з 26 лютого.

Про це повідомляє ANSA.

"Загальна кількість підтверджених випадків загалом - 233 197, приріст у порівнянні з учорашнім днем становить лише 178 випадків (найнижчий показник починаючи з 26 лютого)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом останньої доби в Італії зафіксовано 60 летальних випадків від COVID-19, загалом від початку епідемії померли 33 475 мешканців країни.

Водночас одужали 158 355 осіб, з них 848 - за останню добу.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу перевищила 6,31 млн, у тому числі понад 374 тис. летальних, одужали більш як 2,87 млн осіб.

Фото: ANSA