Німеччина стримано зреагувала на ідею Трампа щодо саміту G7 з участю Росії

Німеччина очікує більш докладної інформації від США після пропозиції Дональда Трампа перенести саміт G7 на осінь і запросити на нього чотири інші країни, у тому числі Росію.

Про це повідомляє DW.

"Уряд Німеччини стримано відреагував на намір президента США Дональда Трампа перенести саміт Великої сімки (G7) на осінь і запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію", - йдеться в повідомленні.

"Ми очікуємо подальшої інформації від США, які виступають стороною, що приймає захід", - цитує агентство представника уряду ФРН.

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Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року.

Президент США також заявив, що хоче запросити до участі у саміті інші країни: Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.