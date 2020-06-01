Німеччина стримано зреагувала на ідею Трампа щодо саміту G7 з участю Росії
Укрінформ
Німеччина очікує більш докладної інформації від США після пропозиції Дональда Трампа перенести саміт G7 на осінь і запросити на нього чотири інші країни, у тому числі Росію.
Про це повідомляє DW.
"Уряд Німеччини стримано відреагував на намір президента США Дональда Трампа перенести саміт Великої сімки (G7) на осінь і запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію", - йдеться в повідомленні.
"Ми очікуємо подальшої інформації від США, які виступають стороною, що приймає захід", - цитує агентство представника уряду ФРН.
Як повідомлялося, Дональд Трамп оголосив, що він відкладає саміт G7 принаймні до вересня 2020 року.
Президент США також заявив, що хоче запросити до участі у саміті інші країни: Росію, Австралію, Індію та Південну Корею.