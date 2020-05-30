Меркель відмовилася їхати до Вашингтона на саміт G7

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила запрошення президента США Дональда Трампа взяти участь у саміті «Великої сімки» у Вашингтоні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Федеральний канцлер дякує президентові Трампу за запрошення на саміт G7 у Вашингтоні наприкінці червня. На сьогодні, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь, на подорож до Вашингтона», – заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

Він додав, що «звісно, канцлер продовжить моніторити розвиток ситуації з пандемією».

Як повідомлялося, спочатку планувалося, що 46-ий саміт відбудеться в резиденції президента США Кемп-Девіді з 10 до 12 червня. Однак наприкінці березня глава Білого дому через пандемію коронавірусу вирішив провести захід за допомогою відеозв'язку.

26 травня прессекретар Білого дому Кейлі Макенані заявила, що саміт все ж може відбутися наприкінці червня, при цьому організатори заходу забезпечать захист глав держав і урядів від коронавірусу SARS-CoV-2.

До «Групи семи» входять США, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія і Японія. США наразі головують у G7.