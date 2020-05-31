Спалах у Німеччині: понад 30 осіб заразилися на вечірках

Після кількох сімейних святкувань у німецькому місті Геттінген позитивний тест на коронавірус показали 35 осіб.

Про це повідомляє n-tv.

«У Геттінгені після спалаху коронавірусу у зв'язку з кількома святкуваннями на карантин відправлено 160 осіб. До цього часу 35 людей мають позитивний результат», - йдеться у повідомленні.

Люди, ймовірно, заразилися на кількох великих приватних вечірках минулих вихідних. Вони родом з Геттінгена та околиць.

Більшість постраждалих є членами різних багатодітних сімей. Серед них - 57 дітей і підлітків.

Чоловік 67 років перебуває в лікарні у тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання.

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Кількість заражених може зрости. Поки люди не виявили бажання співпрацювати та добровільно проходити тестування, адже не мають симптомів.

Загалом у ФРН від початку епідемії та до 31 травня, за даними Інституту Роберта Коха, заразилися 181 482 осіб, померли 8500.

Фото: АА