В Єрусалимі та Саудівській Аравії відкрили мечеті
Коронавірус
Укрінформ
Десятки тисяч мечетей по всій Саудівській Аравії, а також святиню мусульман в Єрусалимі, відкрили для відвідування.
Про це повідомляє АР.
«Десятки тисяч мечетей по всій Саудівській Аравії були відкриті у неділю вперше за більш як два місяці», - йдеться в повідомленні.
Парафіянам було наказано дотримуватися суворих правил, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Мечеть Аль-Акса в Єрусалимі, третє священне місце для мусульман Саудівської Аравії після Мекки і Медини, також була відкрита для молитви з моменту закриття з середини березня.
Фото із сайту tpg.ua