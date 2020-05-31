В Єрусалимі та Саудівській Аравії відкрили мечеті

Десятки тисяч мечетей по всій Саудівській Аравії, а також святиню мусульман в Єрусалимі, відкрили для відвідування.

Про це повідомляє АР.

«Десятки тисяч мечетей по всій Саудівській Аравії були відкриті у неділю вперше за більш як два місяці», - йдеться в повідомленні.

Парафіянам було наказано дотримуватися суворих правил, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Мечеть Аль-Акса в Єрусалимі, третє священне місце для мусульман Саудівської Аравії після Мекки і Медини, також була відкрита для молитви з моменту закриття з середини березня.

Фото із сайту tpg.ua