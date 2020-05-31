У світі зафіксували 6,1 мільйона випадків COVID-19, одужали 2,7 мільйона осіб

Станом на ранок 31 травня у світі зареєстрували 6 161 485 випадків коронавірусу, зокрема 371 016 осіб загинули та 2 738 333 особи одужали.

Про це повідомляється на сайті Worldometer.

Загалом у світі на сьогодні було зафіксовано 11 002 нових випадки інфекції, з них найбільшу кількість зафіксували в Пакистані (3 039), Мексиці (2 885) і Бразилії (1 526).

Також було зареєстровано 510 нових смертей, зокрема 364 у Мексиці та 88 у Пакистані.

США залишається лідером антирейтингу за кількістю випадків COVID-19, там на сьогодні зафіксовано 1 816 820 випадків, з них 105 557 летальних і 535 238 випадків одужання.

Фото: АА