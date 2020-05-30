Біля берегів Туреччини виловили 60 нелегалів

Команди Берегової охорони Туреччини в Егейському морі врятували 60 нелегальних мігрантів, які намагалися дістатися берегів Греції.

Про це повідомили в Береговій охороні Туреччини, інформує власкор Укрінформу в Туреччині.

«Нелегальних мігрантів на гумовому човні було виявлено в районі Дікілі, провінції Ізмір. На човні перебувало 60 нелегалів, з них 31 чоловік, 14 жінок та 15 дітей», - йдеться у заяві.

Берегова охорона також повідомила, що цей гумовий човен з нелегалами Берегова охорона Греції спеціально відтіснила зі своїх територіальних вод в Егейському морі.

Серед нелегалів - 28 біженців з Конго, 23 афганці, 5 вихідців з Еритреї, 2 - з Малі, по одному нігерійцю і сомалійцю.

З початком літнього сезону трафік нелегальної міграції з африканських крїн до Західної Європи зростає. Цьогоріч зростанню перешкоджають карантинні заходи, які обмежують рух населення всередині країн. Тим не менше, у неділю, 24 травня, невідоме судно висадило на берег Сицилії близько чотирьох сотень біженців.

Фото: Берегова охорона Туреччини