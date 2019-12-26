На озері в Туреччині перекинувся катер із нелегалами, є загиблі

Семеро людей потонули, 64-м вдалося врятуватися з катера, який перевозив нелегальних мігрантів через озеро Ван на сході Туреччини.

Про це інформує місцева влада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відповідно до наявної на разі інформації, п'ятеро людей були знайдені мертвими на місці події, ще двоє померли в лікарні міста Адільджеваз. Загалом семеро людей загинули», - йдеться у повідомленні.

У результаті пошуково-рятувальної операції 64 особи, які перебували на катері, врятовані. Це нелегальні мігранти з Пакистану, Бангладеш і Афганістану.

За даними представників жандармерії, поліції та управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), які здійснювали операцію з порятунку та пошуку, катер перевернувся в той момент, коли вже наближався до берега, о 02:30 - 03:00 за місцевим часом.

На разі пошуково-рятувальні роботи тривають, також проводиться розслідування інциденту.

Фото: Sözcü