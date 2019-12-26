На озері в Туреччині перекинувся катер із нелегалами, є загиблі
Про це інформує місцева влада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Відповідно до наявної на разі інформації, п'ятеро людей були знайдені мертвими на місці події, ще двоє померли в лікарні міста Адільджеваз. Загалом семеро людей загинули», - йдеться у повідомленні.
У результаті пошуково-рятувальної операції 64 особи, які перебували на катері, врятовані. Це нелегальні мігранти з Пакистану, Бангладеш і Афганістану.
За даними представників жандармерії, поліції та управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD), які здійснювали операцію з порятунку та пошуку, катер перевернувся в той момент, коли вже наближався до берега, о 02:30 - 03:00 за місцевим часом.
На разі пошуково-рятувальні роботи тривають, також проводиться розслідування інциденту.
Фото: Sözcü