Брюссель і країни Є3 шкодують про рішення США щодо Віденської ядерної угоди

ЄС, Британія, Німеччина та Франція розчаровані черговим кроком США щодо JCPOA.

Про це йдеться у спільній заяві від імені Верховного представника Європейського Союзу та міністерств закордонних справ Франції, Німеччини та Британії (Є3), розміщеній на сайті німецького зовнішньополітичного відомства.

«Ми глибоко шкодуємо про рішення США припинити три із санкцій, які охоплюють ключові ядерні проєкти в Ірані, узгоджені у рамках JCPOA, включаючи проєкт модернізації (атомної станції - ред.) м.Арака», - йдеться у заяві.

Ці проєкти, схвалені резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, слугують інтересам нерозповсюдження і надають міжнародній спільноті гарантії виключно мирного та безпечного характеру ядерної діяльності Ірану, нагадують дипломати.

Брюссель, Лондон, Берлін і Париж проводять наразі консультації з партнерами для оцінки наслідків цього рішення Сполучених Штатів.

«Спільний комплексний план дій – JCPOA - є ключовим досягненням світової архітектури нерозповсюдження і на даний момент найкращим і єдиним способом забезпечити виключно мирний характер ядерної програми Ірану. Ось чому ми постійно працювали з метою забезпечення повного та ефективного виконання зобов’язань в рамках JCPOA, зокрема повернення Ірану до повного виконання його ядерних зобов'язань», - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, 2015 року у Відні був укладений СВПД, відповідно до якого Іран відмовлявся продовжувати свою ядерну програму. Віденську угоду з Іраном підписали США, Велика Британія, Франція, Німеччина, РФ, Китай, а також Євросоюз.

У травні 2018 року Сполучені Штати з ініціативи президента Трампа вийшли з угоди та відновили санкції проти Ірану.