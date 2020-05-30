Швейцарських роботодавців зобов'язали платити за житло співробітників, які працюють з дому

Федеральний суд в Лозанні, Швейцарія, постановив, що роботодавці зобов'язані відшкодовувати працівникові частину орендної плати, якщо він був переведений працювати з дому.

Про це пише Swissinfo.ch.

Прецедентом для такого рішення став позов співробітниці однієї з бухгалтерських компаній, якій довелося переробити кухню у своїй двокімнатній квартирі під робочий кабінет.

Зі своєї сторони роботодавець наполягав, що в їх початковій домовленості зі співробітницею не була прописана ніяка матеріальна компенсація, однак суд все одно став на бік жінки.

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На додаток, тепер швейцарські працівники мають право оформити компенсацію навіть заднім числом, якщо вони звільнилися або були звільнені. Крім того, не грає ролі, працював співробітник у себе на кухні або знімав з цією метою додаткову площу з метою організації робочого місця.

Повідомляється, що сума щомісячної компенсації складе 150 швейцарських франків ($154).

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Раніше повідомлялося, що Facebook продовжить карантин для співробітників до кінця літа, а всі публічні заходи компанії, в яких беруть участь понад 50 осіб, будуть скасовані до червня 2021 року.

Фото: larry-estate.com