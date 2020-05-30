Канада хоче бачити більше жінок у миротворчих місіях ООН

Міжнародній спільноті варто збільшувати кількість жінок, які беруть участь у миротворчих місіях ООН.

Про це з нагоди Міжнародного дня миротворців ООН заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього року ми приєднуємося до ООН та країн по всьому світу у нагадуванні про важливу роль, яку жінки відіграють в миротворчості. Збільшення кількості жінок в миротворчості призведе до того, що люди спілкуватимуться із більш різноманітним та репрезентативним колом миротворцями”, - зазначив Шампань.

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Він наголосив, що “жінки додають унікальний та дуже потрібний погляд на операції, підвищуючи їх ефективність”.

“Збільшення сутнісної участі жінок-миротворців не лише правильно, а й розумно”, - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, в лютому 2003 року Генасамблея ООН одностайно схвалила внесену делегацією України Резолюцію 57/129, якою 29 травня було проголошено Міжнародним днем учасників операцій з підтримання миру.