У Франції пояснили різке збільшення випадків COVID-19

У Франції значне зростання (до більше 3 тис.) виявлених за попередню добу нових інфікованих коронавірусом не пов'язане із ескалацією епідеміологічної ситуації.

Таке пояснення надало Національне агентство громадського здоров'я.

«З 13 травня у Франції оцінка підтверджених випадків інфікування здійснюється із застосуванням інформаційної скрінінгової системи SI-DEP. Випадки, виявлені цією системою, вперше були враховані при визначенні загальної кількості інфікувань», - пояснили у відомстві.

Відтак, як наголошується, оприлюднена станом на 28 травня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом – 3 325 (значно більша, порівняно із даними за попередню добу – 171) – не пов'язана із погіршенням епідеміологічної ситуації у Франції.

Як повідомляв Укрінформ, з початку пандемії у Франції зафіксовано 149 071 випадок інфікування коронавірусом; 67 191 людина одужала та виписана з лікарень; 28 662 особи померли від COVID-19; 1 429 пацієнтів залишаються в реанімації.

За попередню добу від COVID-19 одужала та виписана з лікарень 621 особа; госпіталізовано – 253. За новою системою тестування виявлено 3 325 нових інфікованих. Летальних випадків сталося 69.

У Франції з 2 червня розпочнеться другий етап виконання національної стратегії виходу з режиму карантину.

З наступного вівторка будуть скасовані усі обмеження подорожувати територією Франції; у регіонах із «зеленим» рівнем епідеміологічного ризику відновлять роботу кафе, бари і ресторани (нині на території метрополії «оранжевою» зоною залишається лише регіон Парижа та навколо столиці – там буде дозволено приймати відвідувачів лише на літніх терасах); відновлять навчальний процес більшість освітніх закладів (університети залишатимуться на дистанційній формі навчання); у «зелених» зонах відкриються музеї і театри (за виключенням кінотеатрів), парки, спортивні зали і басейни, туристичні кемпінги; буде дозволено доступ до водойм.

Носіння захисних масок залишатиметься обов'язковим у громадському транспорті.

Рішення про проведення масових спортивних змагань, інших зібрань буде розглядатися після 21 червня.

Окрім цього залишатиметься обмеження до 10 осіб на публічні зібрання громадян.

З наступного тижня у країні буде запроваджений мобільний додаток StopCov відслідковування переміщення і контактів інфікованих на коронавірус.

Обмеження на перетин внутрішніх кордонів між Францією та сусідніми країнами діятимуть до 15 червня. Саме у цей день Єврокомісія має розглянути рішення про повне або часткове відкриття зовнішніх кордонів ЄС.

Поступовий вихід із карантину у Франції проходить в умовах запровадженого до 10 липня надзвичайного санітарного стану.