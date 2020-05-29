У Польщі від COVID-19 вилікувалися майже 10,7 тисячі осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Польщі зросла до 22 946 осіб, з яких 1043 особи померли, а 10 692 вилікувалися.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Кількість заражених коронавірусом – 22 946, 1043 особи померли”, - йдеться у повідомленні.

Z przykrością informujemy o śmierci 5 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 85-K Zgierz, 65-K Poznań, 86-K Starachowice, 51-K, 87-K Racibórz. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) May 29, 2020

За останню добу у Польщі інфікувалися коронавірусом 346 осіб, 13 осіб померли.

Одним із головних вогнищ зараження коронавірусом є Сілезький вугільний регіон на півдні Польщі, де за минулу добу серед шахтарів та членів їх сімей виявлено 230 нових випадків COVID-19. Загалом серед польських гірників на кільканадцяти шахтах інфікувалися вже 3,9 тис. шахтарів.

За даними МОЗ, у лікарнях на сьогодні перебувають 2035 пацієнтів із коронавірусом, 79 995 людей – на домашньому карантині, 18 224 – під епідеміологічним наглядом. Одужали вже 10 692 особи.

Читайте також: До Польщі полетять іще 185 українських заробітчан

На цей час у Польщі проведено понад 850 тис. тестів на коронавірус, у середньому за добу – понад 20 тисяч.

Як повідомлялося, з 30 травня у Польщі запроваджується четвертий етап пом’якшення карантинного режиму. Зокрема, із суботи скасовується обов’язок носіння масок на вулицях, обмеження на кількість покупців у магазинах. З неділі, 31 травня, не обмежуватимуть кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

З 6 червня дозволять масові зібрання за участю до 150 осіб, відкриють заклади культури (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

Фото: АА