До Польщі полетять іще 185 українських заробітчан

До Варшави чартерним авіарейсом з Борисполя 6 червня прилетить друга група трудових мігрантів з України у кількості 185 осіб.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив генеральний директор польської компанії з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич.

"Другий чартерний авіарейс з київського аеропорту "Бориспіль" до Варшави відбудеться 6 червня. Ним плануємо перевезти до Польщі 185 трудових мігрантів",- заявив Богдевич.

Він зазначив, що рішення про організацію другого чартерного авіарейсу компанією було прийнято у середу.

Генеральний директор Gremi Personal додав, що компанія не виключає організацію чергових спецавіарейсів з українцями, якщо "буде попит на працівників, а проїзд через кордон і надалі буде ускладнений".

Як інформувало агентство, 24 травня з України до Польщі чартерним авіарейсом МАУ було перевезено 178 трудових мігрантів з України. Після прильоту компанія Gremi Personal перевезла українців до близько 10-ти місць по всій Польщі для проходження 14-денної обсервації після перетину кордону. Після завершення терміну обсервації ці люди працюватимуть, зокрема, у споживчій та логістичній сферах.

З України вже організовано кілька чартерних авіарейсів з українськими працівниками, зокрема до Фінляндії, Німеччини та Великої Британії.

Уряд Польщі нещодавно звільнив від обов’язкової 14-денної обсервації трудових мігрантів з-за кордону, зокрема України, які приїжджають до Польщі працювати в аграрній сфері. Крім того, польська влада планує розгорнути мобільні пункти для проведення тестів на виявлення коронавірусу для іноземців, які працюватимуть в аграрній сфері.

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З 16 травня відновлено роботу пішого пункту пропуску "Шегині-Медика". Крім того, на українсько-польському кордоні функціонують ще три автомобільні пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребенне".

За наявною інформацією, у Польщі зараз може перебувати до мільйона трудових мігрантів з України. Водночас з початком збору врожаю, зокрема у садівництві, польський ринок праці потребує десятків тисяч сезонних працівників.