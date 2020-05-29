У Росії за добу померли найбільше людей від початку пандемії - 232

Протягом минулої доби в Російській Федерації було зафіксовано 8566 нових випадків зараження коронавірусом, загальна кількість інфікованих становить 387 101. Померли за добу 232 особи.

Це випливає з даних на сайті стопкоронавирус.рф.

У регіонах найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу було зареєстровано в Москві (+2332 особи), Подмосков'ї (+773), Петербурзі (+369), Нижньогородській (+281) і Свердловській (+230) областях.

Минулої доби померли ще 232 пацієнти з COVID-19, а загалом із початку поширення інфекції у Росії - 4368 осіб.

Кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася до 158 915 чоловік (+8242 особи минулої доби).

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання на COVID-19 становить 5 922 781, з них 362 391 летальний, одужали 2 592 675 осіб.

Фото: АА