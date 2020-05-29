Нові спалахи коронавірусу розвиватимуться дуже швидко - ВООЗ

У міру зняття карантинних заходів по всьому світу нові спалахи коронавірусу можуть виникати і розвинутися дуже швидко, тому слід продовжувати дотримуватися соціальної дистанції.

Про це заявив спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я по COVID-19 Девід Набарро, повідомляє ВВС.

"Коронавірус не минув, і в міру зростання пересувань людей ми повинні бути готові до того, що нові спалахи розвиватимуться дуже швидко", - сказав він.

Доктор Набарро наголосив, що в міру зняття карантинних обмежень людям доведеться продовжувати практикувати соціальне дистанціювання настільки, наскільки вони можуть, і відразу ж ізолюватися у разі зараження.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 5 922 781, з них 362 391 летальний, одужали 2 592 675 осіб.