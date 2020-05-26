ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має намір відправити до Китаю місію для вивчення походження коронавірусу.

Про це під час брифінгу у Женеві заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє Xinhua.

«Ми щодня обговорюємо з нашими колегами в Китаї питання щодо проведення необхідних наукових експертиз стосовно походження вірусу… Тому я думаю, що ми будемо дуже раді продовжувати ці дискусії. Наскільки я розумію, наразі конкретної дати (відправлення до Китаю - ред.) наукової місії не визначено, але ми будемо з нетерпінням чекати, щоб зробити це так швидко, як це можливо…», - заявив Райан.

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За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу у будь-який час.

Станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 590 358, включаючи 347 907 летальних.