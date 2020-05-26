ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу

ВООЗ відправить до Китаю місію, щоб з’ясувати походження коронавірусу

Укрінформ
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) має намір відправити до Китаю місію для вивчення походження коронавірусу.

Про це під час брифінгу у Женеві заявив директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я Майкл Райан, повідомляє Xinhua.

«Ми щодня обговорюємо з нашими колегами в Китаї питання щодо проведення необхідних наукових експертиз стосовно походження вірусу… Тому я думаю, що ми будемо дуже раді продовжувати ці дискусії. Наскільки я розумію, наразі конкретної дати (відправлення до Китаю - ред.) наукової місії не визначено, але ми будемо з нетерпінням чекати, щоб зробити це так швидко, як це можливо…», - заявив Райан.

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За його словами, в місії візьмуть участь наукові представники з різних країн.

Як повідомляв Укрінформ, Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що можлива друга хвиля пандемії коронавірусу у будь-який час.

Станом на ранок 26 травня кількість зафіксованих у світі випадків COVID-19 становить 5 590 358, включаючи 347 907 летальних.

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