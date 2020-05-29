У Південній Кореї закривають школи через стрибок захворюваності COVID-19
Про це повідомляє ВВС.
«У Південній Кореї після різкого зростання кількості випадків на коронавірус понад 200 шкіл закрилися всього через кілька днів після того, як вони знову відкрилися», - йдеться у повідомленні.
За останню добу було зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу. Це число менше порівняно з максимумом за останні два місяці, який становив 79 заражених, проте проблема полягає в тому, що випадки ці були зафіксовано близько до густонаселених районів.
Через побоювання нового спалаху у Пучхоні, де зосередилися нові зараження, довелося закрити 251 школу, сотні інших шкіл відклали своє відкриття.
Як повідомляв Укрінформ, з 20 травня у Південній Кореї почали відкривати школи.
Станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужало і 362 024 загинуло.
Фото: Yonhap