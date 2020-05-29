У Південній Кореї закривають школи через стрибок захворюваності COVID-19

У Південній Кореї знову закрили більше двох сотень шкіл через різкий стрибок захворюваності на коронавірус.

Про це повідомляє ВВС.

«У Південній Кореї після різкого зростання кількості випадків на коронавірус понад 200 шкіл закрилися всього через кілька днів після того, як вони знову відкрилися», - йдеться у повідомленні.

За останню добу було зафіксовано 56 нових випадків коронавірусу. Це число менше порівняно з максимумом за останні два місяці, який становив 79 заражених, проте проблема полягає в тому, що випадки ці були зафіксовано близько до густонаселених районів.

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Через побоювання нового спалаху у Пучхоні, де зосередилися нові зараження, довелося закрити 251 школу, сотні інших шкіл відклали своє відкриття.

Як повідомляв Укрінформ, з 20 травня у Південній Кореї почали відкривати школи.

Станом на ранок 29 травня у світі зафіксовано 5 906 202 випадків коронавірусу, зокрема 2 579 877 осіб одужало і 362 024 загинуло.

Фото: Yonhap