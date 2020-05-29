Кількість безробітних у Штатах сягнула 40 мільйонів

Кількість американців, які подали заявки на допомогу по безробіттю в країні за останній тиждень зросла до 40 мільйонів осіб.

Про це повідомило в четвер видання USA Today із посиланням на Міністерство праці Сполучених Штатів.

"Близько 2,1 мільйона американців подали заявки на отримання виплат по безробіттю впродовж тижня, що минув. Таким чином, усього за 10 тижнів на допомогу подалися 40,7 мільйонів безробітних", - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначається, що кількість цих заявок протягом останніх тижнів послідовно зменшується. І за оцінками мінпраці, ця тенденція збережеться.

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З усім тим, масштаби безробіття в США, які досягли показника 14,7%, залишаються величезними та вважаються найвищими з часів Великої депресії.

Нагадаємо: США залишаються найбільш ураженою коронавірусом країною за кількістю інфікованих та померлих людей. При цьому, карантинні заходи та обмеження для бізнес-діяльності зберігаються на переважній частині Сполучених Штатів.

Фото: АА