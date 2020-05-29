У Росії помер покалічений в колонії правозахисник Сергій Мохнаткін
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
З квітня він перебував у лікарні у важкому стані після операції, яка була проведена через травму, отриману під час перебування в колонії.
31 грудня 2009 року Мохнаткін був заарештований під час участі в протестній акції "Стратегія 31" на Тріумфальній площі в Москві. Він був звинувачений у побитті співробітника міліції та засуджений на два роки шість місяців ув'язнення в колонії загального режиму.
У колонії активно відстоював свої права і права інших ув'язнених, за що неодноразово піддавався репресіям. Російська правозахисна спільнота визнала його політичним в'язнем.
У 2012 році був помилуваний президентом РФ Дмитром Медведєвим.
31 грудня 2013 року під час акції "Стратегія 31" знову був затриманий і звинувачений за тією ж статтею. У 2017 році був засуджений до двох років позбавлення волі за звинуваченням у дезорганізації роботи колонії.
В кінці 2019 року 66-річний Мохнаткін був госпіталізований до лікарні у важкому стані. У нього почалися ускладнення після травми, отриманої під час перебування у виправній колонії №4 міста Архангельська. У 2016 році російські тюремники зламали йому хребет. За словами близьких, домогтися госпіталізації вдалося лише з допомогою правозахисників.
Фото: ridus.ru