У Росії помер покалічений в колонії правозахисник Сергій Мохнаткін

У віці 66 років помер російський правозахисник і громадський активіст Сергій Мохнаткін.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

З квітня він перебував у лікарні у важкому стані після операції, яка була проведена через травму, отриману під час перебування в колонії.

31 грудня 2009 року Мохнаткін був заарештований під час участі в протестній акції "Стратегія 31" на Тріумфальній площі в Москві. Він був звинувачений у побитті співробітника міліції та засуджений на два роки шість місяців ув'язнення в колонії загального режиму.

У колонії активно відстоював свої права і права інших ув'язнених, за що неодноразово піддавався репресіям. Російська правозахисна спільнота визнала його політичним в'язнем.

У 2012 році був помилуваний президентом РФ Дмитром Медведєвим.

31 грудня 2013 року під час акції "Стратегія 31" знову був затриманий і звинувачений за тією ж статтею. У 2017 році був засуджений до двох років позбавлення волі за звинуваченням у дезорганізації роботи колонії.

В кінці 2019 року 66-річний Мохнаткін був госпіталізований до лікарні у важкому стані. У нього почалися ускладнення після травми, отриманої під час перебування у виправній колонії №4 міста Архангельська. У 2016 році російські тюремники зламали йому хребет. За словами близьких, домогтися госпіталізації вдалося лише з допомогою правозахисників.

Фото: ridus.ru