У Білорусі підтвердили майже 40 тисяч випадків коронавірусу, за добу - 902
Укрінформ
У Білорусі зареєстровано 39 858 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19).
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.
«У Білорусі, за даними на 28 травня, - 39 858 випадків COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Приріст за останню добу становив 902 випадки.
За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 219 пацієнтів. Водночас одужали і виписані 16 660 пацієнтів.
Зазначається, що всього в Білорусі проведено 499 249 тестів.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 травня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в світі складає 5 790 103. З них померли 357 432 особи, а одужали - 2 497 618.
Фото: TUT.BY