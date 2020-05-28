У Білорусі підтвердили майже 40 тисяч випадків коронавірусу, за добу - 902

У Білорусі зареєстровано 39 858 випадків інфікування коронавірусом (COVID-19).

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я країни.

«У Білорусі, за даними на 28 травня, - 39 858 випадків COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Приріст за останню добу становив 902 випадки.

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За даними Міністерства охорони здоров'я, за весь період поширення інфекції на території країни померло 219 пацієнтів. Водночас одужали і виписані 16 660 пацієнтів.

Зазначається, що всього в Білорусі проведено 499 249 тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 травня загальна кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в світі складає 5 790 103. З них померли 357 432 особи, а одужали - 2 497 618.

Фото: TUT.BY