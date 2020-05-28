Алжир відкликає посла з Франції
Про це інформує BBC.
"Алжир відкликає свого посла з Франції у відповідь на випущений документальний фільм про протестний рух в Алжирі, що транслювався на французькому телебаченні у вівторок", - йдеться у повідомленні.
Документальна стрічка під назвою "Algerie Mon Amour" присвячена руху Хірак, з якого почалися антиурядові протести в Алжирі 2019 року, також у фільмі висвітлюється те, як бачать своє життя молоді алжирці.
Міністерство закордонних справ Алжиру заявило, що народ Алжиру та влада країни зазнали образ у фільмі.
Картина вже викликала хвилю критики в Інтернеті з боку деяких алжирців.
Понад рік тому, 22 лютого 2019 року, алжирці вийшли вулиці, протестуючи проти рішення тодішнього президента Абделазіза Бутефліки балотуватичя на п'ятий термін після майже 20 років перебування у владі.
Президент Бутефліка пішов з посади у квітні минулого року. Але алжирці продовжували протестувати на тлі невдоволення життям в країні. Ці протести отримали назву від руху Хірак.