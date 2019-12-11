У Алжирі ув’язнили двох колишніх прем’єрів

Алжирський суд постановив ув’язнити на довгі терміни двох колишніх прем’єр-міністрів країни через гучне корупційне розслідування.

Про це повідомляє BBC.

«Суд в Алжирі оголосив довгі тюремні терміни двом колишнім алжирським прем’єрам в гучній корупційній справі», - йдеться в повідомленні.

Так, Ахмед Уях'я засуджений до 15 років за ґратами, а Абдельмалек Селляль – до 12 років.

Їх обвинуватили у зловживанні владою: колишні прем’єри були причетними до операцій, пов'язаних з бізнесом по збірці автомобілів.

Після здобуття Алжиром незалежності від Франції в 1962 році це перший випадок, коли колишніх прем’єрів посадили до в’язниці.