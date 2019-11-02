Десятки тисяч алжирців вийшли на вулиці з вимогою "нової революції"

Понад 100 тисяч алжирців вийшли у п'ятницю на антиурядові акції протесту, присвячені 65-ій річниці від початку війни за незалежність країни від Франції.

Про це інформує Voice of America.

"Тисячі людей вийшли в п'ятницю на вулиці в центрі алжирської столиці, Алжир, а також інших міст, на 37-му поспіль щотижневу акцію протесту проти політики уряду", - йдеться у повідомленні.

Для стримування демонстрантів були залучені численні сили поліції.

Мітингувальники виступали, зокрема, проти призначених на 12 грудня виборів президента.

Як зазначається, протестувальники закликали до повної зміни політичної системи, яка панує в країні десятиліттями.

Повідомляється, що це була найбільша антиурядова демонстрація протягом кількох тижнів.