Десятки тисяч алжирців вийшли на вулиці з вимогою "нової революції"
Укрінформ
Понад 100 тисяч алжирців вийшли у п'ятницю на антиурядові акції протесту, присвячені 65-ій річниці від початку війни за незалежність країни від Франції.
Про це інформує Voice of America.
"Тисячі людей вийшли в п'ятницю на вулиці в центрі алжирської столиці, Алжир, а також інших міст, на 37-му поспіль щотижневу акцію протесту проти політики уряду", - йдеться у повідомленні.
Для стримування демонстрантів були залучені численні сили поліції.
Мітингувальники виступали, зокрема, проти призначених на 12 грудня виборів президента.
Як зазначається, протестувальники закликали до повної зміни політичної системи, яка панує в країні десятиліттями.
Повідомляється, що це була найбільша антиурядова демонстрація протягом кількох тижнів.