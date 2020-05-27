Словаччина пом’якшує умови поїздок до восьми країн Європи

Словаччина послабила обмеження для своїх громадян на 48-годинні поїздки до 8 країн Європи.

Про це повідомляє портал Теraz

«З півночі середи, 27 травня, словаки можуть подорожувати на термін до 48 годин, не потребуючи при цьому підтвердження негативного тесту на коронавірус після повернення, до 8 країн. Це Чехія, Угорщина, Польща, Австрія, Словенія, Хорватія, Німеччина та Швейцарія», - йдеться в повідомленні.

Жителям Чехії та Угорщини буде дозволено в'їхати до Словаччини за аналогічних умов.

Словаччина є однією з найменш постраждалих від пандемії європейських країн.

Станом на ранок середи тут зафіксовано 28 смертей. Смерті від коронавірусу не реєструють вже 11 днів поспіль.