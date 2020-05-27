Росія перекинула до Лівії військові літаки – США

У США заявили, що Російська Федерація перекинула на територію Лівії групу реактивних військових літаків для підтримки російських найманців, які діють у цій північноафриканській країні.

Про це повідомляє BBC із посиланням на Африканське командування США.

"Військове відомство США звинуватило Росію у відправленні до Лівії реактивних військових літаків на підтримку російських найманців, які там зараз перебувають", - йдеться в повідомленні.

Жодної відповіді від російського міністерства оборони на цю заяву поки що не було.

Раніше ж цього місяця зі звіту ООН стався витік інформації про те, що сотні найманців із російської приватної військової компанії, відомої як "Група Вагнера" воюють у Лівії на стороні бунтівного генерала Халіфи Хафтара, котрий протистоїть міжнародно визнаній владі країни.

Проте РФ офіційно не визнає присутності цих найманців у Лівії.