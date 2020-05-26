Канада активно готується до другої хвилі COVID-19 - Трюдо

Канада закуповує великі партії медичного захисного спорядження на випадок повторного спалаху COVID-19 у країні.

Про це під час прес-конференції у Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом минулих тижнів ми прийняли 40 рейсів із індивідуальним захисним спорядженням. Літаки й надалі прилітатимуть чи не щодня. Кількість спорядження, яке ми закуповуємо за кордоном, зростає, водночас ми нарощуємо внутрішнє виробництво масок, рукавичок, апаратів штучної вентиляції легенів", - сказав Трюдо.

Він наголосив, що досі федеральному уряду вдавалося задовольняти потреби різних регіонів країни.

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"Хоча кількість хворих у регіонах контрольована, провінції розуміють, що у випадку настання другої хвилі, вони мусять мати змогу відреагувати дуже швидко. Саме тому ми намагаємося упевнитися, що їм це вдасться", - зазначив прем’єр-міністр.

Зауважимо, що станом на ранок вівторка на території Канади було виявлено майже 86 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 6566 життів.

Фото: Justin Ttang / The Canadian press