У Латвії схвалили законодавчі зміни щодо вторгнення "зелених чоловічків"

Комісія латвійського парламенту з оборони підтримала підготовлені Міністерством оборони поправки до закону про національну безпеку, що передбачають план дій на випадок вторгнення "зелених чоловічків".

Про це повідомляє Delfi.

"Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції концептуально підтримала підготовлені Міністерством оборони поправки до закону, що регулює військові дії в разі загрози державі. До закону включено план дій і на випадок вторгнення "зелених чоловічків", - йдеться в повідомленні.

Існуючий закон про національну безпеку передбачає дії на випадок вторгнення іншої держави - і "традиційними" способами, і новітніми, наприклад за допомогою безпілотників і кібератак - на найважливіші інформаційні системи країни і системи управління військовими кораблями і літаками.

У число ситуацій, що загрожують державі, включено появу військових без розпізнавальних знаків - подібних до тих, що вторглися на територію України під час анексії Криму 2014 року, одягнені в зелену форму без розпізнавальних знаків (звідси і "зелені чоловічки").