В Європі вперше пересадили легені хворому на СОVID-19

Лікарі Медичного університету Відня провели першу у Європі успішну трансплантацію легень інфікованій новим коронавірусом людині.

Про це інформує сайт MedUni Wien/AKH Wien, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На нашу думку, вона зараз справляється чудово. Наразі у нас немає жодної серйозної проблеми. Вона вже повільно прокидається", - прокоментував операцію 45-річній пацієнтці керівник університетської клініки хірургії та завідувач клінічного відділення торакальної хірургії MedUni Wien/AKH Wien Вальтер Клепетко.

За словами лікарів, інфікована новим коронавірусом жителька Штирії мала гостру легеневу недостатність. В останній час вона перебувала на штучній вентиляції і її могла врятувати лише пересадка нових легенів. Через тиждень після операції жінка демонструє ознаки покращення.

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"Всі органи працюють, ми всі задоволені. Але це буде ще довгий шлях, поки ми зможемо її виписати з лікарні", - заявив у коментарі АРА Вальтер Клепетко.

Раніше лікарі Медичного університету Відня - Загальної лікарні міста Відень провели вже понад 2000 операцій з пересадки легень. Однак, трансплантація легень хворому на СОVID-19 пацієнту проводилася вперше – як у віденській клініці, так і в Європі загалом.

Фото: vienna.at