Японія планує скасувати надзвичайний стан по всій країні
Про це повідомляє NHK.
«Уряд Японії планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який ще діє в п'яти префектурах, після проведення у понеділок (25 травня - ред.) консультацій з радою експертів з коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Режим надзвичайної ситуації діє в Японії понад місяць.
Регіони, де зберігаються обмеження, - це Токіо з 3 префектурами, які оточують столицю, а також префектура Хоккайдо на півночі країни.
У Токіо за останні сім днів кількість нових випадків зараження залишається на рівні менш як 0,5 на 100 тис. населення. Це один із критеріїв для зняття режиму надзвичайної ситуації. Ситуація в сусідніх префектурах Сайтама і Тіба також відповідає цій умові.
Після того, як влада заслухає думку ради експертів, про рішення буде повідомлено відповідним комітетам в обох палатах парламенту.
Уряд планує опублікувати базові рекомендації для відновлення громадської та економічної діяльності, включаючи проведення великомасштабних заходів, а також поїздки і туризм по всій країні.
В цілому позитивний результат тесту на коронавірус виявлено в Японії більш ніж у 16 тис. осіб. Померли понад 800 осіб.
Фото: АА