Вчені спрогнозували можливе закінчення пандемії COVID-19 в грудні цього року

Пандемія коронавірусу в світі може завершитися в грудні 2020 року.

Про це свідчать дослідження вчених з Сінгапурського університету технологій та дизайну, повідомляє New York Post.

«Світ може розраховувати на те, що пандемія зникне в грудні», - йдеться в повідомленні.

У США кінець боротьби з коронавірусом прогнозують на вересень.

Як відзначає видання, в Сінгапурському університеті технологій та дизайну дослідники використовують штучний інтелект для постійного оновлення своїх графіків «життєвого циклу» пандемії по країнах світу.

Наприкінці квітня їх прогнози показували, що в США не буде вірусу 20 вересня, а у Великій Британії — кінець коронавірусу настане вже 27 серпня. Але з тих пір вчені видалили графіки зі свого веб-сайту, опублікувавши заяву про відмову від відповідальності, підкресливши, що дослідження проводилося виключно в освітніх цілях і не може містити помилки.

Вчені університету попереджають, що їх результати постійно розвиваються і неточні, і що їх прогнози не повинні призводити до поспішного згортання обмежувальних заходів по всьому світу.

«Надмірний оптимізм, заснований на деяких прогнозованих датах закінчення (пандемії - ред.), небезпечний, тому що він може послабити нашу дисципліну і контроль, і викликати поширення вірусу», - сказали вони.

Станом на ранок 24 травня у світі зафіксовано 5 414 407 випадків коронавірусу, 2 247 963 людини одужали і 344 025 загинули. За останню добу у світі було виявлено 9 464 нових випадків.