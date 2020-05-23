Безробіття зросло в усіх американських штатах

Рівень безробіття у США у квітні зріс у кожному із 50 штатів.

Про це повідомляє статистичне бюро Міністерства праці США.

"Рівень безробіття у квітні був вищим за звичайний в усіх 50 штатах та окрузі Колумбія", - йдеться у повідомленні.

Найвищий рівень безробіття зафіксували у Неваді - 28,2%.

Після Невади за рівнем безробіття у квітні лідирували Мічиган (22,7%) та Гаваї (22,3%). У трьох штатах безробіття перевищило позначку у 20%. У двадцяти штатах стрибок безробіття становить не менше 10 відсоткових пунктів.

До штатів з найнижчим рівнем безробіття увійшли, зокрема, Північна Дакота - 8,5% та Небраска - 8,3%.

Фото: АА