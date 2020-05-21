Коронакриза: у США вже 39 мільйонів безробітних

У США з початку пандемії COVID-19 майже 39 млн американців втратили працевлаштування. Лише протягом минулого тижня понад 2,4 млн осіб звернулися за допомогою як безробітні.

Про це повідомляє Associated Press.

"Кількість американців, які звернулися за допомогою з безробіття протягом двох місяців епідемії коронавірусу у США, зросла до майже 39 мільйонів", - повідомив американський уряд у четвер, 21 травня.

Протягом минулого тижня за допомогою звернулися понад 2,4 млн осіб.

Голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що рівень безробіття може досягти максимального рівня у травні - червні — до 20% -25%. Такого рівня безробіття у США не було з часів Великої депресії.

За квітневими даними, рівень безробіття становив 14,7%.

Як повідомлялося, міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що продовження карантину може завдати економіці незворотної шкоди.

Фото: АА