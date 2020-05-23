У Бельгії зменшується кількість людей із COVID-19 у реанімаціях

Протягом доби в Бельгії зареєстрували 299 нових випадків зараження коронавірусом, що довело загальну кількість інфікованих від початку пандемії до 56 810.

Про це з посиланням на Федеральне міністерство охорони здоров’я Бельгії повідомляє бельгійське видання «The Brussels Times».

«З нових інфікованих 213 живуть у Фландрії, 66 – у Валлонії, 20 – в Брюсселі… Протягом доби з коронавірусом були госпіталізовані 34 людини, 32 – виписані після одужання. Загальна кількість пацієнтів з цим діагнозом в лікарнях Бельгії складає 1 388, з них 259 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вже протягом кількох днів кількість пацієнтів, що проходять лікування у реанімаційних відділеннях, скорочується, у середньому, на 5 відсотків в день», - йдеться у повідомленні.

За минулу добу від коронавірусу в Бельгії померли ще 24 особи, що довело загальну кількість жертв цієї хвороби до 9 237 осіб.

Як повідомлялося, станом на 23 травня у світі підтверджені 5 306 928 випадків коронавірусу. Кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 072. Найбільша в світі кількість інфікованих зареєстрована у США - 1 645 353 осіб.

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