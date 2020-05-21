У Швеції зафіксували найвищий рівень смертності від COVID-19 на душу населення - ЗМІ

У Швеції за тиждень (13-20 травня) зафіксували найвищий рівень смертності від COVID-19 на душу населення у світі: 6,08 загиблих на мільйон жителів, що вище, ніж у Великій Британії, США та Італії.

Про це, посилаючись на місцеві джерела, повідомляє британське видання The Telegraph.

«Зараз Швеція наздогнала Велику Британію, Італію та Бельгію за найвищим рівнем смертності від коронавірусу на душу населення, відмовившись від суворої ізоляції. Згідно з даними, зібраними на сайті Our World in Data, у Швеції зафіксовано 6,08 смертельних випадків на мільйон жителів у період між 13 та 20 травня», - зазначається у публікації.

Видання констатує, що це найвищий рівень у світі - вище, ніж у Великій Британії, Бельгії та США, які мають 5,57, 4,28 та 4,11 відповідно. Однак, як зазначається, у Швеції лише за останній тиждень спостерігається найвищий рівень смертності на душу населення, а ось Бельгія, Іспанія, Італія, Велика Британія та Франція за цим показником посідають перші місця за увесь час пандемії COVID-19.

Водночас представники швецької влади переконують у хибності підходу до обчислень. Зокрема, державний епідеміолог Андерс Тегнелл заперечує наведені дані, стверджуючи, що вони «вводять в оману, зосереджуючись на кількості загиблих упродовж одного тижня».

За даними Worldometer, загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі становить 5 105 902, з них 330 003 летальних, одужали 2 035 445 осіб.