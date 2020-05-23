У Росії знову горіла лікарня: є загиблі та постраждалі

У Росії стався вже третя пожежа в лікарні упродовж травня зі смертельними наслідками, на цей раз в Зеленодольську в Татарстані.

Ймовірною причиною пожежі називають "обладнання", встановлене в судинному відділенні лікарні, повідомляє "Інтерфакс".

Адміністрація лікарні стверджує, що серед постраждалих хворих COVID-19 не було. У пожежі загинули двоє людей, четверо постраждалих та 88 осіб евакуювали.

Причиною пожежі стало загоряння устаткування, але якого саме, поки невідомо. ЗМІ з посиланням на офіційні російські відомства повідомляють про те, що площа пожежі склала 3-5 квадратних метрів.

Раніше в лікарні Святого Георгія в Санкт-Петербурзі п'ять людей стали жертвами пожежі, що виникла в реанімації "червоної зони" на шостому поверсі лікарні, де лікуються пацієнти з COVID-19. Загиблі перебували в тяжкому стані й були підключені до апарату ШВЛ. Можливою причиною пожежі вважають апарат, який загорівся.